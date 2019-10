Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Intime Ehe-Beichte!

Eigentlich ist Daniela Katzenberger dafür bekannt, dass sie sich ihren Fans in jeder Lebenslage präsentiert. So zeigt sich die Katze via Social Media auch gerne mal vollkommen ungeschminkt. Doch sie ging mit diesem Thema nicht immer so locker um...

Daniela Katzenberger lüftet ihr Geheimnis

Wie die Katze nun via " " berichtet, hat sie sich früher jeden Morgen geschminkt, bevor ihr Herzmann neben ihr aufwachte. So erklärt sie: "Bis er gemerkt hat, dass ich mir immer morgens in aller Herrgottsfrühe den Wecker gestellt habe, um mich zu schminken und Zähne zu putzen und mich anschließend wieder neben ihm ins Bett zu legen und so zu tun, als wäre ich der einzige Mensch auf Erden, der morgens nicht scheiße aussieht." Mittlerweile hat sie diese Zeit jedoch hinter sich gelassen...

Daniela ist Lucas dankbar

"Danke Schatz, dass ich bei dir so echt sein darf", schwärmt die Katze über ihren Kater weiter. Lucas kennt seine Daniela halt mit allen Ecken und Kanten und macht sogar den ein oder anderen Schnappschuss von seiner Danni, auf dem sie "oben ohne" zu sehen ist. Mehr Liebe geht definitiv nicht…

