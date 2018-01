Ihre Tochter Sophia wird in diesem Jahr bereits drei Jahre alt, doch auf ein Geschwisterchen wird sie wohl noch eine Weile warten müssen. Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis machen zwar kein Geheimnis daraus, dass sie sich ein zweites Baby wünschen. Doch es scheint auf ihrer Prioritätenliste ziemlich weit unten zu stehen.

Im vergangenen Jahr erklärte noch Daniela, dass die weitere Familienplanung wegen der Arbeit vorerst auf Eis liege. Selbst wenn sie in diesem Jahr endlich bereit für Baby Nummer 2 wäre, ist nun Lucas derjenige, an dem es scheitert. Wie ‚Bild am Sonntag’ jetzt bekannt gegeben hat, wird er nämlich in der diesjährigen Staffel von ‚Global Gladiators’ dabei sein.

Schon Ende Februar werden die Dreharbeiten zur zweiten Staffel beginnen, dieses Mal in Thailand. Dann wird Daniela also erst einmal eine Zeit lang mit Sophia alleine zuhause sein. An Kinderplanung ist dann weiterhin nicht zu denken. Schade eigentlich. Die Fans hatten sicherlich schon gehofft, die Katze in diesem Jahr endlich wieder schwanger zu sehen.