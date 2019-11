Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Schlimmer Ehe-Krach!

Tochter Sophia ist der ganze Stolz von und . Die Kult-Blondine lässt ihre -Follower regelmäßig an ihrem Glück teilhaben – und postet süße Schnappschüsse von ihrem Schatz. Doch das passt ihrem Mann überhaupt nicht...

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis: Schock-Enthüllung um das Paar

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis streiten sich wegen Tochter Sophia

Wenn es nach Lucas ginge, würde Sophia nicht im Netz gezeigt werden. Am Rande der McDonald‘s Benefizgala in München kam es deswegen sogar zum Streit vor laufender Kamera. "Papa ist so ein bisschen dagegen. Die Mama ist manchmal etwas schnell, was so den Post-Finger betrifft", ätzte er im Interview mit . "Da gibt’s bei uns schon mal die eine oder andere Diskussion. "

Das konnte Daniela nicht auf sich sitzen lassen. "Wir haben eine eigene Doku-Soap. Das ist doch Quatsch! Die Leute wissen ja, wie sie aussieht", schoss sie zurück. Autsch! Lässt sich nur hoffen, dass der Streit nicht in einer handfesten Krise endet...

