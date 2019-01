Reddit this

In der Kindererziehung ist das Paar sich nicht immer einig…

Sie ahnte schon, dass das wieder Ärger geben könnte. stellte kürzlich ein Video ins Internet, auf dem ihre kleine Tochter Sophia vor einem pinkfarbenen Kinderschminktisch sitzt und sich Lidschatten auf die Augen tupft. „Sie sieht es bei mir und macht es nach“, kommentierte Daniela. Ein paar Tage später schob die Katze ein Foto von sich nach, auf dem sie ihrer Tochter die Fingernägel lackiert.

Daniela Katzenberger wird heftig kritisiert

So manches Mal musste sich Daniela schon Kritik für ihre Kindererziehung anhören. Deshalb wandte sie sich jetzt direkt an mögliche Nörgler und schrieb zu der Schmink-Szene: „Natürlich gibt es viele, die sich darüber aufregen. ‚Warum ist bei euch alles rosa, muss das sein?‘ Das bisschen Schminkerei. Es gibt Schlimmeres, oder?“

Damit wollte sie der „Müttermaffia“, wie sie ihre Kritikerinnen nennt, den Wind aus den Segeln nehmen. Doch diese gingen jetzt gar nicht so hart mit ihr ins Gericht. „Ignoriere die Übermütter, es gibt keine perfekte Mutter“, war da zu lesen oder „Du hast ein Mädchen und Mädchen machen das.“ Tatsächlich kam der Streit aus einer anderen Richtung: Ehemann scheint der rosa Mädchentraum auf die Nerven zu gehen. Er verriet, dass das „ständige Pink“ zu Hause ein „Albtraum für einen Mann“ sei.

Der Ehestreit ist vorprogrammiert

Und was die Verschönerungsaktion an Klein-Sophia angeht, versteht der Sänger auch keinen Spaß: Seit das Kind drei Monate alt ist, will Dani ihm Ohrringe stechen lassen. Keine Chance, kam es direkt von Lucas, „viel zu früh. Die Kleine braucht definitiv noch keine Schönheitseingriffe“, beendete der Papa damals die Diskussion. Bis heute sind die Ohrläppchen von Sophia steckerfrei. Lucas konnte sich durchsetzen. Doch für Daniela ist das Thema natürlich noch nicht endgültig geklärt. Da ist weiterer Ehestreit vorprogrammiert…