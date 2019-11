Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Traurige Beichte! Der Schmerz sitzt tief!

Wie traurig! Obwohl und eigentlich für ihre lebensfrohe Art bekannt sind, wenden sie sich nun mit einer herzzerreißenden Beichte an die Öffentlichkeit...

Daniela hat genug von dem Jahr

Wie Daniela berichtet, ist sie froh, wenn sie endlich mit dem aktuellen Jahr abschließen kann. So erklärt sie gegenüber "Prominent": "Ich wünsche mir am meisten, dass wir dieses Jahr so abschütteln können. Weil es sind einfach ganz viele Sachen passiert, die einfach schlimm waren, auch das jetzt mit Costa." Oh je! Was für emotionale Worte! Vor allem das bevorstehende Weihnachtsfest sorgt bei Danni und Lucas für eine Achterbahn der Gefühle!

Lucas und Danni feiern Weihnachten im Schwarzwald

Obwohl Daniela und Lucas in den vergangenen Jahren die Weihnachtstage meist auf Mallorca verbrachten, wollen sie in diesem Jahr im Schwarzwald feiern. So erklärt Lucas: "Dieses Jahr werden wir wahrscheinlich im Schwarzwald sein. Dann werden wir schön essen und dann werden wir uns an tausend schöne gemeinsame Momente mit meinem Vater erinnern. Und er wird so, sein Spirit wird auf jeden Fall da sein, er ist ja ständig da." Er ergänzt: "Jetzt das erste Weihnachten ist natürlich schon speziell. Aber wir sind als Familie sehr, sehr zusammengerückt, und jeder fängt da jeden auf. Und deswegen sind wir stark, und das werden wir auch schaffen." Bleibt somit nur zu hoffen, dass sie die besinnliche Zeit, auch trotz des Schmerzes über Costas Tod, ein wenig genießen können…

