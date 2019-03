Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Traurige Enthüllung!

Oh je! In einer traurigen Beichte geben Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis nun intime Einblicke in ihr Familienleben...

Eigentlich haben und momentan jeden Grund zur Freude. Lucas konnte schließlich am Wochenende den "Schlag den Star"-Siegertitel für sich beanspruchen. Doch jetzt das Traurige...

Daniela Katzenberger: Der Ehe-Streit mit Lucas eskaliert!

Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Traurige Beichte

Vor einigen Tagen erschütterte die Nachricht die Öffentlichkeit, dass , der Vater von Lucas, auf Grund seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Wie schlecht es dem "Anita"-Interpreten jedoch wirklich ging, vermuteten nur wenige. So verrät Lucas im Nachhinein gegenüber " "-"Exclusiv Weekend": "Wenn ich ehrlich bin, gab es schon den einen oder anderen Moment, wo ich gedacht habe: 'Um Gottes Willen, jetzt sollte es aber nicht mehr schlechter werden!' Weil am Anfang wurde es nicht besser, sondern jeden Tag ein bisschen schlechter." Daniela fügt hinzu: "Man merkt eben auch, wenn jemand aufhört zu essen, immer dünner wird, da gab schon Momente, der eine Tag, weißt du, wo ich gedacht habe: 'Scheiße!' Wo deine Mutter auch so geweint hat. Da wussten wir wirklich gar nicht, ob es noch mal wird." Wie traurig! Aber zum Glück befindet sich Costa Cordalis aktuell wieder auf dem Weg der Besserung...

Daniela Katzenberger: Tochter Sophia half Costa

Wie Daniela Katzenberger weiter verrät, war vor allem ihre Tochter Sophia bei dem Genesungsprozess von Costa eine enorme Hilfe: "Wir haben aber auch bewusst immer Sophia mit ins Krankenhaus genommen, weil wir gemerkt haben, dass die Costa ganz viel Kraft gibt. Sie saß dann noch immer bei ihm auf dem Bett. Und immer, wenn er sie gesehen hat, ist irgendetwas passiert. Wenn wir nur zu zweit rein gekommen sind, hat er sich auch gefreut, aber wenn wir die Kleine dabei hatten, die haben eben eine ganz besondere Beziehung." Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Costa bald wieder vollständig erholt hat...