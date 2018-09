Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Vor den Scherben ihrer Ehe

Schon häufiger wurde der Sohn von (74) beim schamlosen Flirten erwischt. Trotz Ehering am Finger wollte er vor Kurzem zum Beispiel unbedingt Playmate Tanja Brockmann (30) übers Internet kennenlernen. Heimlich natürlich. Jetzt sorgt er für einen neuen Skandal.

Lucas Cordalis: Was läuft da mit Sabia Boulahrouz?

In der Show "Global Gladiators (Pro7, donnerstags, 20.15 Uhr) soll etwas mit Sabia Boularhouz laufen ... Auf postete das Model, das bereits (40) 2013 eiskalt den Ehemann (35) ausgespannt hat, ein Foto zusammen mit Lucas während eines Wettkampfs in luftiger Höhe. Nur mit einem Seil gesichert baumelt die 40-Jährige über der Skyline von Bangkok, Lucas reicht ihr die Hand, zieht die Geschwächte als strahlender Retter ganz dicht zu sich heran. „My Partner In Crime“, was zu Deutsch so viel heißt wie „Mein Verbündeter“, schrieb Sabia zu dem Foto schwärmerisch dazu. Was geht da?

Daniela ist eifersüchtig

"Er denkt, er ist der Geilste und muss sich ständig selbst darstellen. Mir kommt es so vor, als ob er zuhause nichts zu sagen hat. Seine Frau verdient mehr als er, deshalb muss er sich hier beweisen“, hetzt Miriam Höller (31) gegen ihren Mitstreiter. Und wie reagiert ? Sie scheint misstrauisch geworden zu sein — denn plötzlich spioniert sie tatsächlich das Handy ihres Mannes hinter seinem Rücken aus! Wie verzweifelt muss sie sein, dass sie diesen Schritt wagt? „Ich sehe, was die Mädels ihm so teilweise schreiben und dass da Handynummern geschickt werden und Adressen und BH-Größen und diverse Fotos. Da muss man schon hart im Nehmen sein“, so Daniela noch vor wenigen Monaten tapfer. Damals war sie sich der Treue von Lucas noch sicher — auch wenn es genügend Fotos gab, die dagegen sprachen: Sie hielt felsenfest zu ihm!

Zweifelt sie an seiner Treue?

„Ich bin eigentlich immer eifersüchtig gewesen, aber Lucas hat mir nie einen Anlass dazu gegeben. Er ist in derselben Branche unterwegs wie ich und weiß, wie das läuft“, meinte Daniela Katzenberger noch 2016 selbstsicher in einem Interview. Seit einigen Monaten wirkt sie jedoch immer zweifelnder. Als Lucas mit den Dreharbeiten zu "Global Gladiators" am anderen Ende der Welt begann, meldete er sich nur selten, wie sie damals stinksauer verriet. Er wollte statt mit ihr lieber mit dem gemeinsamen Töchterchen Sophia (3) telefonieren, war zu Daniela nur kurz angebunden. Ein erstes Zeichen? Damals begannen die Gerüchte wegen Sabia...