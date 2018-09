Reddit this

Dicke Luft im Hause Katzenberger! Der Grund: hat momentan nicht nur Augen für Gattin Daniela. Der Familienvater hat von sich aus den Kontakt zu Tanja Brockmann gesucht, ist inzwischen mit ihr befreundet - einem -Model, das für seine sexy Fotos bekannt ist.

Lucas Cordalis: Mit einer anderen Frau! So demütigt er Daniela Katzenberger

Die Katze kocht vor Wut: Denn Lucas' Internet-Freundin ist keine Unbekannte. Die Kölnerin ging auch schon mit anderen Promi-Männern auf Tuchfühlung, darunter Popsänger und " " Dominik Bruntner. Wickelt das Playmate jetzt auch noch Danielas Ehemann um ihren Finger und zerstört seine Ehe?

Eifersucht bei Daniela Katzenberger

Zumindest versucht sie es mit allen Mitteln: "Ich bin mit Sicherheit Lucas' Beuteschema. Ich bin ja auch optisch der Typ Katze", gießt Tanja Brockmann Öl ins Feuer.

"Und ich bin auch wie sie: locker und lustig und kann über mich selber lachen!" Kein Wunder, dass bei solch einer Äußerung durch die Decke geht. Schließlich gibt sie selbst zu: "Lucas ist nicht eifersüchtig, ich manchmal schon." Und in dem Fall hat sie auch Grund dazu. Hoffentlich weiß Lucas Cordalis, was er an seiner Frau und Töchterchen Sophia hat.