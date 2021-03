Daniela Katzenberger: "Lucas fürchtet um sein Sexleben"

Keine Lust auf Gespräche und Sex

In ihrer Instagram-Story teilt Daniela ihr Leid mit ihren Fans. "Seit Montag ist unser Kamerateam nämlich wieder da. Wir haben jetzt heute den dritten Drehtag. Oh scheiße, ich merke das. Ich merke das so brutal. Ich weiß nicht, ob ihr einen Job habt, wo ihr viel quasseln müsst. Bei mir ist das so (...): Ich merke das am dritten oder spätestens am vierten Tag, dass ich einen Zementsack am Unterkiefer habe, wo ich einfach nichts mehr labern kann."

Am Ende des Tages hat Dani dann einfach keine Kraft mehr. "Wisst ihr, wie Lucas und ich dann abends auf der Couch sitzen? (...) Maximal noch 'Gute Nacht' und dann war's das auch schon mit dem Dialog. Wobei das manchmal auch ein Monolog ist, also ich laber dann auch so ein bisschen alleine. Lucas pennt dann immer ein. Das ist ganz oft passiert, dass der einfach einschläft, wenn ich dann irgendwas erzähle. Aber er sagt dann auch, das ist nicht langweilig, was ich labere, das ist so beruhigend. Typisch Mann. Der fürchtet nur um sein Sexleben", erklärt sie lachend.

Ehe-Stress! Jetzt macht Lucas Cordalis sein eigenes Ding: