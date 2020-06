Daniela Katzenberger: Lustiges Out-of-Bed-Selfie

Ja ja, die Katze ist dafür bekannt, gerne mal das eine oder andere ganz unverblümte Foto von sich selbst oder vermeintlichen Problemzönchen mit ihren Fans zu teilen.

Jetzt war es wieder soweit, ganz ohne Filter, Make Up oder Bildbearbeitung gewährte Daniela Katzenberger (29) erneut einen herrlich uneitlen Einblick in ihr Leben ... und ließ so ganz nebenbei die Fantasien unzähliger männlicher Bewunderer platzen!

Auf Facebook postete Dani zwei Selfies, die sie beim Aufwachen früh morgens im Bett zeigen - einmal in der Realität und einmal in den Köpfen ihrer männlichen Fans.