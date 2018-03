Daniela Katzenberger: Mager-Schock!

Was ist denn mit Daniela Katzenberger passiert? Die Kult-Blondine hat einen Schnappschuss bei Facebook gepostet, worauf sie extrem dünn aussieht.

Auf dem Bild ist Daniela Katzenberger vor ihrem Haus in Mallorca zu sehen. Den Fans fällt sofort auf, dass die Beine des TV-Sternchen total dünn sind. Einige User meinen, dass das schon fast krankhaft aussieht.

Daniela Katzenberger: Das steckt hinter dem Foto

War Daniela Katzenberger etwas beim Beauty-Doc? Oder macht sie eine Diät? Die Blondine gab nach der Fan-Kritik dann schnell Entwarnung: „Da sich einige über meine 'fetten Beine' beschwert haben... Hoffe, das ist nun besser und deren Seelenfrieden wieder hergestellt. Peace“, schreibt Daniela Katzenberger in einem Kommentar.

Dahinter steckt also lediglich Photoshop, mit welchen sie ihre Beine einfach dünner gemacht hat. Mit dem Post hat Daniela Katzenberger ihre Hater aufs Korn genommen, welche sie zuvor kritisiert haben. Daniela Katzenberger zeigte dann danach, wie das Foto in Wirklichkeit aussieht – der Unterschied darauf ist deutlich zu erkennen. Die Katze nimmt die Kritik der Hater eben locker und lässt sich nicht so einfach unterkriegen.