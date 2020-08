Daniela Katzenberger: "Manchmal muss man sich einfach trennen!"

"Hello, da bin ich wieder! Ich habe euch echt vermisst. Meine Instagram-Pause ist jetzt offiziell beendet. Mir geht's sehr gut. So gut ging es lange nicht mehr", freut sich Daniela in ihrer Story. "Ich habe mir nur eine kleine Auszeit aus einem ganz harmlosen Grund genommen. Ich habe mir einfach mal Zeit genommen, um meinen ganzen privaten Scheiß zu erledigen. Der ist die letzten eineinhalb Jahre nämlich komplett liegen geblieben, weil ich entweder gedreht habe oder im Flugzeug gesessen habe."