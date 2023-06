Daniela Katzenberger: Nach-Babygerüchten - Sie zeigt ihren Bauch!

Obwohl es bisher nicht auf dem natürlichen Weg geklappt hat, wollen Daniela und Lucas den Traum von einem zweiten Kind aufgeben. Die beiden ziehen sogar eine Adoption in Betracht. "Ich finde es schön, wenn Frauen adoptieren, so wie Hollywoodstar Angelina Jolie. Die macht das ja nicht fürs Image, sondern weil sie helfen will. Ich könnte mir auch vorstellen, ein Kind zu adoptieren", plauderte die Kultblondine kürzlich aus. Es bleibt abzuwarten, ob Daniela und Lucas auch diesen Weg gehen werden...

