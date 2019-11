Daniela Katzenberger: Neue Familien-Bilder lösen große Sorge aus

Die Katze legt bekanntlich viel Wert auf ihr Äußeres. Und das scheint in den Genen zu liegen – denn auch ihre Tochter ist schon jetzt eine kleine -Prinzessin. Mit großen Ansprüchen: Gerade bekam sie im Schönheitssalon das volle Profi-Treatment. Klar, (33) und (52) verwöhnen sie gern – aber wird es nicht langsam ein bisschen zu viel des Guten?

Rosa Wände, pinkfarbene Thronsesselchen, barocke Spiegel – im Prinzessinnen-Spa auf Mallorca werden Mädchenträume wahr. Auch für Sophia, denn die Eltern gönnten ihrem Töchterchen einen ganzen Nachmittag im Schönheitssalon für Mini-Beautys. Dort wurde die Vierjährige geschminkt, frisiert – und dann gab’s zusätzlich zur Maniküre auch noch eine Fußpflege. Also das komplette Wohlfühl-Paket! „Mein Baby macht zum ersten Mal Wellness, ich drehe ja völlig durch. Wie süß ist das bitte?“, kommentierte Dani, die das Ereignis natürlich stolz mit ihren Insta-Followern teilte.

Ist Sophia zu verwöhnt?

Und natürlich ist es süß. Und auch total in Ordnung, der Kleinen mal einen Tag zu gönnen, an dem sie genau das machen darf, worauf sie Lust hat. Aber bei Familie Katzenberger-Cordalis ist die Ausnahme fast schon zur Regel geworden. Klein Sophia wird oft wie eine richtige Prinzessin behandelt – und fühlt sich mittlerweile offenbar auch so – dafür liefert ihre Mama höchstselbst immer wieder Beweise: Auf ihrem Insta-Account gewährt die Katze gerne Einblicke in Sophias Trotzphase, postet beinahe täglich die Diskussionen, die sie mit ihr führen muss.

Und so stellen wir fest: Läuft etwas nicht nach Sophias Nase, kommt von ihr ein freches: „Du bist nicht mehr meine Freundin!“ Lästige Pflichten wie Aufräumen werden ignoriert. Erst kürzlich postete Dani ein Foto, das sie mitten im Kinderzimmer-Chaos zeigt – sichtlich verzweifelt. „Lucas verwöhnt Sophia viel zu sehr“, klagte Daniela, offenbar unbelastet von jeglicher Selbstkritik, einmal gegenüber "Closer". Vielleicht wäre es ja bei aller Liebe doch mal an der Zeit, aus dieser Erkenntnis Konsequenzen zu ziehen und ihrer kleinen Prinzessin sanft ein paar Grenzen aufzuzeigen…

