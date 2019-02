Daniela Katzenberger: Neue Modekollektion!

Das ein absolutes Allround-Talent ist, ist definitiv nichts Neues. Egal, was die Katze anpackt: Sie kann einfach alles schaffen! So auch in Sachen ! Dani konnte für ihre "Uncle Sam"-Kollektionen schon jede Menge Lob einheimsen. Wie schön, dass ihre Fans nun erneut jeden Grund zum Jubeln haben!

Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Schock-Bilder! Es gibt nur noch Ärger!

Daniela Katzenberger bringt neue "Uncle Sam" Kollektion raus

Via " " lässt Daniela nun die Mode-Bombe platzen! So postet sie ein Video, in dem sie auf ihre neue "Uncle Sam"-Kollektion verweist und dabei gleichzeitig einen Blick auf die neuen Teile gewährt. Die Katze kommentiert ihren Post: "Ab dem 4. März überall bei Kaufland! Uncle Sam". Das so eine Freuden- von ihren treuen Followers nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich. So überschütten sie die Katze mit einer Vielzahl von Komplimenten!

Danielas Fans sind aus dem Häuschen!

Wie unter Danielas Post deutlich wird, hat sie bei ihren Fans mit ihrer Nachricht voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren ihre treuen Anhänger: "Super Kaufland ist gleich vor meiner Nase" sowie "...was du bisher präsentiert hast: sehr hübsch...in rosa..." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum. Wer also noch ein Piece von Danis aktueller Kollektion ergattern möchte, sollte am 04. März in den Startlöchern stehen...