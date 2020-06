Daniela Katzenberger: Neue TV-Show!

Für den Sender Vox jettet die Kult-Blondine rund um den Globus, um die besten Beauty-Geheimnisse weltweit aufzuspüren. Schönheit ist genau das richtige Thema für den Reality-TV-Star: Daniela Katzenberger träumt schon lange von einer eigenen Kosmetikstudio-Kette. Wann die Sendung startet, ist noch nicht bekannt.

In ihrer Beziehung zeigt sich Dani aber auch mal von ihrer natürlichen Seite. "In der ersten Nacht mit Lucas habe ich mich direkt abgeschminkt, er sollte schon wissen, was ihn erwartet", verriet sie gegenüber "bild.de".

Ihren Freund Lucas Cordalis (46) scheint das jedoch nicht abgeschreckt zu haben. Die beiden turteln schließlich immer noch total verliebt...