Daniela Katzenberger: Neuer Mann in ihrem Leben!

Nichts geht über Geschwisterliebe – das scheint derzeit das Motto von (32) und ihrer Halbschwester Jenny Frankhauser (26) zu sein. Doch während sie weiterhin miteinander Zoff haben, müssen jetzt die Jungs ran …

Huch, wer ist denn dieser Kerl, den uns Ex-Dschungelkönigin Jenny Frankhauser (26) da bei präsentiert? Und wer posiert so happy neben Daniela Katzenberger (32) auf einem ihrer Selfies? Gleich vorweg: Ja, die beiden -Schwestern haben zwei „neue“ Männer an ihrer Seite – nämlich ihre Brüder Christopher Klein (26) und Tobias Katzenberger (34). Und die haben zurzeit eine ganz besondere Stellung im Leben ihrer berühmten Schwestern.

Denn während sich diese, trotz des Versöhnungsversuchs von Mama (52) an ihrem Geburtstag im Mai, immer noch in den Haaren liegen, haben die Schwestern nun jeweils ein neues Vorzeige-Familienmitglied auf Social Media. „Mein Bruder steht nicht so gerne in der Öffentlichkeit. Es muss ja nicht jeder vor der Kamera stehen. Aber wir sehen uns regelmäßig, wenn ich meine Familie besuche“, so die Katze über ihren Bruder Tobias.

Funkstille bei Daniela und Jenny

Trotzdem postet sie seit einigen Wochen plötzlich immer mehr Fotos von sich und Tobias – und tut es damit ihrer Schwester gleich. Denn Jenny ist seit Kurzem auch oft mit ihrem Bruder Chris auf ihrem Instagram-Profil zu sehen. „Wer braucht schon einen Superhelden, wenn er einen Bruder hat?“, kommentiert sie unter einem Geschwister-Foto.

Daniela Katzenberger: Traurige Familien-Beichte! Sie hat die Hoffnung aufgegeben

Nicht das Einzige, was Jenny momentan postet. „Wir sind Geschwister. Denke immer daran, wenn du hinfällst, werde ich dir immer wieder hochhelfen … nachdem ich aufgehört habe zu lachen“, schreibt sie scherzhaft unter ein Bild. Doch da ist was Wahres dran. Und das dürfte auch Daniela so sehen. Die wäre nämlich nach eigenen Aussagen schon längst bereit, sich mit ihrer Schwester zu versöhnen. Doch nach wie vor herrscht zwischen den Schwestern Funkstille, daran konnte auch Mama Iris nichts ändern. Jetzt sind also Chris und Tobias dran. So schwer kann das doch nicht sein, die zwei Streithennen wieder in ein Nest zu setzen!