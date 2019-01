Daniela Katzenberger: Noch immer kaum Sex nach der Geburt?

Reddit this

Es kam uns so vor, als sei Daniela Katzenberger vom Wochenbett direkt auf das Laufband gestiegen um sich die Schwangerschaftspfunde abzustrampeln. Sie und Lucas Cordalis legten einen wahren Medienmarathon hin und machten die Geburt von Tochter Sophia zum medialen Großereignis.

Nur eine Sache will nach der Geburt noch nicht so richtig wieder in die Gänge kommen. Für Sex haben sie gerade offenbar noch nicht den Kopf frei.

"Ich laufe hier nackt rum - und er schaut nicht einmal. Dabei habe ich mich sogar gebückt!", beschwert sich Dani über das momentan Desinteresse ihres Verlobten.

„Ich bin ja völlig raus. Es gibt nur noch Sophia und ihn. Ich bin nur noch die Frau im Bett, die Milch gibt“, klagt sie weiter im Gespräch mit -Exklusiv. Statt wieder den sexuellen Alltag einkehren zu lassen, befasse sich Lucas derzeit lieber mit Fitness und dem Fernsehprogramm.

Da kann man nur hoffen, dass sie auch diese kleine Krise bis zur Hochzeit im Sommer überwinden werden.