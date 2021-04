Daniela Katzenberger: Öffentliche Demütigung für Lucas!

Wie Dani kürzlich ihre knapp zwei Millionen Follower wissen ließ, scheint sich Lucas auf dem stillen Örtchen nämlich nicht gerade durch Treffsicherheit auszuzeichnen! "Stehpinkler-Spritzer auf der Klobrille? Auch im Hause Katzenberger/Cordalis ein Thema!", berichtete Dani. Das ist nicht nur eklig, sondern auch total peinlich! Vor allem für Lucas. Und Dani lässt sich auch über sein Schlafverhalten öffentlich aus: "Also mein Mann schnarcht die ganze Bude zusammen!", packt die Katze aus. "Die Nachbarn denken bestimmt, wir haben einen privaten Flughafen im Wohnzimmer." Oje, manchmal wäre Schweigen doch Gold … Und gerade das weiß Daniela doch an ihrem Lucas so zu schätzen, wie sie kürzlich auf Instagram erklärte: "Ich bin so dankbar, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der auch mal die Klappe halten kann!" Ach, Dani: Mach's ihm doch einfach mal nach …