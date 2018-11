Daniela Katzenberger: Pikante Enthüllung um Lucas! Die Katze tobt!

Finger weg von meinem Mann! (32) soll toben, weil Stunt-Model Miriam Höller (31) offenbar immer noch ihrem Gatten (51) schöne Augen macht. Schon während der -Show „Global Gladiators“ fielen die beiden durch ihre Flirterei auf. Doch jetzt hat die Katze genug von ihrer hübschen Kontrahentin – und hat Miriam eine Kampfansage gemacht...

Lucas und Miriam kamen sich nahe

Sieben Monate ist es her, dass Lucas und Miriam für die Abenteuer-Sendung durch Thailand reisten – und sich vor laufender Kamera blendend verstanden. Daniela saß in der Zeit mit Töchterchen Sophia (3) zu Hause auf Mallorca – und war froh, als Lucas wieder zurück war.

Doch der tauschte während der Show offenbar Handynummern mit Miriam – seitdem soll sie ihm immer wieder Nachrichten schicken. „Miriam baggert Lucas immer noch an. Sie schickt ihm sogar Fotos, auf denen viel nackte Haut zu sehen ist!“, verrät ein Vertrauter "Closer".

Daniela Katzenberger ist stinksauer

Für Daniela, die ohnehin sehr eifersüchtig ist, ein Grund zu toben! „Sie hat das natürlich mitbekommen – und Miriam erst mal eine Nachricht zurückgeschickt!“, so der Vertraute. Der ironische Wortlaut war in etwa: „Du kannst meinem Mann ruhig weiterhin Dessous-Bilder schicken, ich habe gar nichts dagegen!“ Daraufhin soll Miriam erklärt haben, sie wollte Lucas nur zeigen, dass sie (nachdem sie sich die Füße gebrochen hatte) endlich wieder High Heels tragen kann.

Daniela Katzenberger: Liebes-Schock! Was läuft zwischen Lucas und DIESER Frau?

Das sagt Miriam Höller

Trotzdem fragt man sich: Warum schreibt Miriam Lucas überhaupt so oft? Schließlich hat sie doch selbst einen Freund, Nathan Herbert – Chef eines Forstwirtschaftsunternehmens in Kanada. "Closer" fragte bei Miriam nach, und die 31-Jährige gibt zu: „Lucas und ich sind noch in Kontakt.“ Und beschwichtigt dann: „Mein Freund Nate und ich wollten Daniela und Lucas nächste Woche auf Mallorca besuchen, doch leider kam beruflich was dazwischen. Das nächste Mal werden wir uns alle bei den ‚ProSieben Wintergames‘ sehen, bei denen Lucas und ich im gleichen Team kämpfen. Ich freue mich, Daniela dann mal persönlich kennenzulernen.“ Ob die sich darüber genauso freut? Fraglich …