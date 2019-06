Daniela Katzenberger: Playboy-Hammer!

Reddit this

Daniela Katzenberger zeigt gerne, was sie hat! Zieht sie jetzt etwa für den "Playboy" blank?

Blonde Mähne, volle Lippen und große Brüste - ist der Traum vieler Männer. Regelmäßig begeistert sie ihre Fans mit sexy Bikini-Bildern auf . Geht sie jetzt etwa noch einen Schritt weiter?

Überraschende "Playboy"-Beichte

Im Interview mit "Exclusiv" machte Daniela ein überraschendes Geständnis. An ihrem 40. Geburtstag plant die Kult-Blondine ein Shooting für den " ". "Vielleicht zum 40. Da ist Sophia auch 12, so halb pubertierend. Das wird dann richtig schön peinlich!", erklärte sie. "Ich könnte so ein bisschen meine Brüste über die Schulter schmeißen. Aber das ist auch gut, im Alter müssen die Brüste hängen, weil das zieht die Falten aus dem Gesicht.“ Natürlich erlaubte sich Daniela damit nur einen kleinen Scherz...

Daniela klopfte bei Hugh Hefner an

Obwohl der Gedanke nicht ganz abwegig ist. In der Vergangenheit wollte Daniela schon von seinen Bunny-Qualitäten überzeugen. Vor einiger Zeit zeigte sie ihren Fans den heißen Schnappschuss mit dem sie es in den amerikanischen "Playboy" schaffen wollte. Damals ging ihr Traum nicht in Erfüllung. Aber vielleicht ja doch zu ihrem 40. Geburtstag...