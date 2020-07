Daniela Katzenberger: Pleite-Drama! Wer jetzt helfen soll...

Daniela Katzenberger (33) öffnete ihrer Familie die Tür ins Showbusiness. Dank ihr sind Mama Iris Klein (53) und Halbschwester Jenny Frankhauser (27) heute selbst Promis, im Gegensatz zu den Männern. Die Kater hielten sich bislang zurück – warum sich das jetzt schlagartig ändert...

Fans von Daniela kennen ihn bereits von einigen wenigen, sehr seltenen Schnappschüssen: Tobias Katzenberger. Der 35-Jährige ist eine Ausnahme im sonst so egozentrischen und öffentlichkeitssuchenden Umfeld der Kultblondine. So ist er zwar ab und zu auf Instagram-Bildern zu sehen, Auftritte in TV-Shows absolvierte er hingegen nicht. „Mein Bruder steht nicht so gern in der Öffentlichkeit. Es muss ja nicht jeder vor der Kamera stehen“, erklärte Dani seine Zurückhaltung mal im Interview mit "Closer".

Daniela Katzenbergers Bruder startet jetzt durch

Doch das scheint sich jetzt zu ändern. Mit seinem neuen Instagram-Account folgt er Managerin Sabine Reichart, die sich bereits um die Karrieren von Jenny und Iris kümmert, für sie Presseanfragen betreut und Werbedeals aushandelt. In ihrem Portfolio ist noch Platz – Tobias würde gut hineinpassen. Mit Sabines Hilfe könnte der Kater zum Influencer aufgebaut werden, es wäre für sie ein leichtes, ihn auf die roten Teppiche der Republik zu bringen oder ihn für eine TV-Produktion zu vermitteln. Hier wäre Tobias in bester Gesellschaft – denn auch Iris’ Lebensgefährte Peter und Danielas Mann Lucas rücken plötzlich immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Lucas, der eigentlich Musiker ist und den Influencer-Kram in der Vergangenheit immer Ehefrau Daniela überließ, preist neuerdings ebenfalls Beauty-Produkte im Netz an.