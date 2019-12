Daniela Katzenberger: Pummel-Foto sorgt für Verwirrung

Reddit this

So haben die Fans Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sicherlich noch nie gesehen!

Huch, was ist denn bei los? Die 33-Jährige überrascht die Fans nach ihrer kurzen Instagram-Pause mit einem interessanten Schnappschuss von sich und .

Pummel-Foto sorgt für Gelächter

Im ersten Moment dürfte der ein oder andere Fan sicherlich sehr verwirrt gewesen sein. Der Grund: Danni hat sich und ihren Gatten in eine Pummel-Version verwandelt. Damit will die Ulknudel deutlich machen, dass an den Feiertagen sehr viel gegessen wurde. „Stand der Dinge: Fett-Ringe", kommentiert die -Blondine ihr Foto-Kunstwerk.

Ein voller Erfolg! Das Bild kommt bei Danielas Fans richtig gut an. Zwischen zahlreichen lachenden Emojis kommentiert ein begeisterter Anhänger: „Selbst auf dem rechten Bild siehst du wunderschön aus!“ Das dürfte sie sicherlich gerne hören…

Trotzdem verzichtete die „Katze“ heute lieber auf das Frühstück und trank stattdessen nur einen Tee. „Frischer Minz-Tee, weil ich wirklich eine komplette Woche nur durchgefressen habe und so Schiss habe, dass mir irgendwann die Wampe platzt“, erklärt sie kichernd in ihrer Insta-Story. Zum Mittagessen gab es dann aber doch noch ein großes Stück Torte. Lecker!

