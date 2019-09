Daniela Katzenberger: Riesen-Drama vor Sophias Einschulung!

Wie schnell die Zeit vergeht! Sophia Cordalis wurde gerade in die Vorschule eingeschult. "Es ist sehr aufregend, ein neuer Lebensabschnitt und sie ist sehr, sehr stolz", berichtete Daniela in ihrer -Story. Doch der besondere Tag wäre fast ins Wasser gefallen...

Drama kurz vor Sophias Einschulung

Vor zwei Tagen war Sophia beim Nachbarskind zu Besuch. "Ihr könnt euch nicht vorstellen, was sie bei ihrer Freundin gemacht hat?", erinnerte sich Daniela. Sie saß mit der Mutter am Kaffeetisch, als Sophia plötzlich runterkam. "Sie hatte ein Riesenklumpen an Kinderkletten in den Haaren. Es war so groß wie meine Faust und wie kriegen wir den Müll wieder raus?" Daniela schoss sofort die Einschulung in den Kopf. "Ich habe es schon vor meinem geistigen Auge vorgesehen, wie sie mir mit 25 oder 30 vorwirft: 'Mama warum hast du nicht aufgepasst, dass ich so aussehe auf meinen Einschulungsfotos?'", erzählte Daniela weiter.

Daniela Katzenberger: "Die Hälfte der Haare sind weg gewesen"

Also griff die Kult-Blondine zu Conditioner und Weichspüler. Doch all das half nichts! Also musste Daniela den Klumpen mit einer Schere rausschneiden. "Die Hälfte der Haare sind weg gewesen." Ein Friseur sollte das Desaster retten, doch Sophia wollte sich nicht die Haare abschneiden lassen. Zum Glück wurde die Einschulung dann aber doch nicht zum Desaster. "Wir konnten es einigermaßen kaschieren." Beim nächsten Mal wird Daniela die Knete wohl lieber weglegen...

