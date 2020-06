Daniela Katzenberger: Schlimme Heulkrämpfe in der Schwangerschaft

In der 29. Schwangerschftswoche ist die "Katze" inzwischen bereits, und offenbar futtert sie schon seit geraumer Zeit für zwei. "Seit dem siebten Monat bin ich eine Allesfresserin", gesteht sie gegenüber "bild.de".

Aber das wäre alles nicht so tragisch, wenn da nicht diese üblen Stimmungsschwankungen wären. "Es gibt Tage, da flenne ich mehr als ich esse und das will was heißen!"

Ein Glück nur, dass ihr Freund Lucas Cordalis (42) so viel Verständnis aufbringt. "Er hat sehr starke Nerven, dafür liebe ich ihn unendlich", schwärmt Daniela Katzenberger.

So langsam geht's jetzt jedoch endlich in die heiße Phase - schon im August soll das Baby kommen. Aber ob das Leben für die beiden dann ruhiger wird, darf allerdings wohl bezweifelt werden...