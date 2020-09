Daniela Katzenberger: Schlüpfrige Sex-Beichte!

Es ist nicht das erste Mal, dass Daniela so offen über ihre Sexleben redet. Erst kürzlich offenbarte sie intime Details aus der Ehe mit Lucas Cordalis. "Wenn Lucas Sex haben will, dann müssen wir dafür einen Termin machen - wie beim Zahnarzt. So funktioniert es am besten, weil wir beide immer so viel zu tun haben", erzählte sie der "BILD"-Zeitung. "Und wenn ich Lust auf Sex habe, dann räume ich nackt die Spülmaschine aus, das ist der Lockruf! Früher hatten wir noch Sex im Dunkeln - aber seit wir ein Kind haben, ist es dabei eigentlich immer hell. Also, wenn die Kleine in der Schule ist oder so!"

