Daniela Katzenberger: Schlüpfrige Sex-Nachrichten aufgetaucht!

lässt ihre Fans gerne via an ihrem Alltag teilhaben. Doch einige der Kommentare unter ihren Post gehen ihr definitiv zu weit...

"Willst du meine Stiefel ablecken?"

"Was sind das denn in letzter Zeit für komische Kommentare jedes Mal unter meinen Fotos?", beschwert sich die Katze jetzt auf ihrem Account. "Ich habe absolut keinen Bock unter jedem Foto, das ich poste, mit gefühlt 2000 Kommentaren von diversen Damen bombardiert zu werden." Daniela nannte sogar einige Beispiele: "Such meine Unterhose, habe sie verloren", "Mein Freund sagt, dass meine Brüste zu groß sind", "Willst du meine Stiefel ablecken?" und "Willst du die Tatsache ignorieren, dass ich total scharf auf dich bin", schreiben die User u.a.

Knallharte Ansage von Daniela Katzenberger

Für Daniela ein absolutes Unding! "Nein, nein, nein!!! Ich will keine fremden Schlüpper suchen. Bin froh, wenn ich weiß, wo meine eigenen sind. Habe ebenfalls auch genug mit meiner eigenen Oberweite zu kämpfen", stellt sie jetzt klar. "Ebenfalls habe ich auch kein Interesse daran, fremde Schuhe abzuschlecken. Nein, auch nicht meine eigenen." Ob die schlüpfrigen Kommentare nach dieser Ansage wohl weniger werden?

