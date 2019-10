Daniela Katzenberger: Schock-Enthüllung über ihre Vergangenheit!

Reddit this

Daniela Katzenberger ist als taffe Kult-Blondine bekannt. Doch das war nicht immer so...

Ob zu Hause, auf dem Spielplatz oder zu Besuch bei Oma Iris: lässt ihre Fans via gerne an ihrem Leben teilhaben. Kürzlich spielte sie mal wieder das beliebte Frage-Antwort-Spiel. Dabei kam jedoch ein trauriges Geheimnis über Danielas Vergangenheit ans Licht...

Daniela Katzenberger: Frisuren-Hammer! Sie überrascht mit Pony

Ehrliche Worte von Daniela Katzenberger

Offen wie nie erzählte die Kult-Blondine über ihre schwere Schulzeit. "Wurdest du auch mal in der Schule gemobbt?", wollte ein Follower wissen. Danielas ehrliche Antwort: "Sagen wirs mal so...Ich war die Sorte Schülerin, die gute Noten hatte, ganz vorne saß und mit Papier-Kügelchen abgeschossen wurde. Und im Schulbus musste ich auch immer stehen. Aber was einen nicht umbringt und so weiter..."

Von dem schüchternen Mädchen ist heute nicht mehr viel übrig. Daniela ist vor allem durch ihr auffälliges Aussehen und ihre große Klappe bekannt geworden. Wie schön, dass sie die schwere Zeit gut überstanden hat.

Was ist bloß mit Danielas Gesicht passiert? Die schockierenden Bilder seht ihr im Video: