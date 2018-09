Daniela Katzenberger: Schock-Enthüllung über Lucas!

Was sind das denn für Töne?! Bei der -Show „Global Gladiators“ (donnerstags, 20.15 Uhr) wird Deutschland gerade Zeuge, wie aus dem zahmen Hauskater (51) ein bissiger wilder Tiger wird: Ein Macho-Spruch folgt dem nächsten! Wie das bei seiner Frau Daniela (31) ankommt, verrät sie im "Closer"-Interview...

Lucas Cordalis: Schock-Geständnis! Die Nerven liegen blank!

Eigentlich kennt man Lucas als ruhenden Gegenpol zur quirligen, redefreudigen Daniela. Auf präsentiert er sich gern mal bei der Hausarbeit, beim Puppenspielen mit Tochter Sophia und mittendrin im rosaroten Katzenalltag.

Lucas Cordalis lässt den Macho raus

Doch wehe, man lässt den Stubenkater von der Leine. Denn in Thailand, bei „Global Gladiators“, ist es plötzlich Lucas, der die Ansagen macht: Als Team-Kapitän zeigt er sich plötzlich von einer ganz anderen Seite. Kostprobe gefällig? „Frauen quasseln meistens nur drauflos. Bei Männern ist das alles etwas gehaltvoller“, lässt Lucas da vom Stapel. Und auch im Umgang mit seinen Mit-Kandidatinnen ist er nicht zimperlich. „Miriam, iss was“, ranzt er Model Miriam Höller (31) an. Als sie fragt wieso, entgegnet er: „Weil ich das sage!“ (40) bekommt ebenfalls ihr Fett weg: „Die muss sich mal was sputen, die Gute.“ Sprüche wie diese sorgen für Ärger. Vielleicht wünschen sich in der ersten Nominierungs-Runde auch deshalb gleich mehrere Kandidaten Lucas’ Show-Aus.

Daniela Katzenberger erklärt sein Verhalten

In "Closer" verteidigt Daniela ihren Mann: „Er ist garantiert kein Macho!“ Sie muss aber eingestehen: „Natürlich hat er mit mir schon so ein typisches Vollblut-Weib daheim … Ich weiß, dass ich viele Frauen-Klischees erfülle: Make-up, Glitzer, , quatsche ihn gern voll.“

Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Zerstört diese Blondine ihre Ehe?

Es sei also kein Wunder, dass Lucas ein bestimmtes Frauenbild habe. Den straffen Umgang mit seinen Mit-Kandidatinnen erklärt sie sich anders: „Ihm ist es einfach wichtig, dass es allen gut geht. Er kennt das von zu Hause. Da achtet er auch immer darauf, dass es seinen Mädels gut geht.“ Dazu gehörten nun mal auch klare Ansagen – mit einem kleinen Unterschied: „Bei uns daheim weiß er aber ganz genau, wer die Chefin ist.“