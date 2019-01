Daniela Katzenberger: Schock-Foto aufgetaucht!

Reddit this

"Dieses Jahr mache ich endlich mehr Sport!" Das haben sich wohl tausende Deutsche für 2019 vorgenommen. Doch -Sternchen Daniela Katzenberger hat es mit dem Muskeltraining wohl etwas übertrieben...

Daniela sieht aus wie Popeye

Auf ihrem postete sie ein Bild von sich aus dem Fitnessstudio mit Meeeega-Bizeps. Von solchen Oberarmen können sich sogar Bodybuilder eine Scheibe abschneiden. "Ich, wie ich mich fühle, nachdem ich das erste Mal Bizeps trainiert habe", kommentierte sie den Schnappschuss. Ihre Fans sind geschockt. Was ist nur mit Sportmuffel Daniela passiert?

Fit ins neue Jahr

Alles natürlich nur ein kleiner Spaß! Daniela hat lediglich ihre Arme mit Photoshop aufgepumpt. "Ich mag es überhaupt nicht, wenn Frauen so aussehen wie Männer im Bikini. Eine Frau muss aussehen wie eine Frau - mit Rundungen, Brust und Popo. Ich will fitter werden. Ich will wissen, wie es sich anfühlt, mal nicht Moppelberger, Wampenberger oder Fettberger genannt zu werden", erklärte sie der "BILD"-Zeitung.

Deshalb hat die Katze jetzt mit Krafttraining angefangen. "Ich möchte nicht aussehen wie Popeye, auch nicht wie seine dünne Frau, sondern wie ne Mischung aus beiden: Schlank UND fit! Und ich achte auf meine Ernährung, bye bye Burger, seufz."