Daniela Katzenberger: Schock-Fotos! Was läuft bei Lucas und der heißen Blondine?

Einen attraktiven Mann hat man selten für sich allein – das muss auch Daniela Katzenberger (33) immer wieder am eigenen Leib erfahren. kommt bei Frauen gut an – und hinterlässt im Gegenzug auch bei anderen Frauen mal Herzchen unter dem ein oder anderen -Foto. Etwa bei -Sternchen Chethrin Schulze (27)...

Das Foto, das Lucas gerade von der Blondine likte, hatte es in sich: Mit riesigen Rehaugen und einem seeehr tiefen Ausschnitt posiert das TV-Sternchen auf dem Selfie – und bekommt dafür sehr viele Flirt-Kommentare von Männern.

Lucas schürt Daniela Katzenbergers Eifersucht

Wie Daniela die Klick-Aktion ihres Liebsten wohl gefällt? Schließlich kamen sich Lucas und Chethrin schon bei den „ Wintergames“ im letzten Jahr sehr nahe – die beiden teilten sich ein Kajak, fuhren gemeinsam die Schneepiste herunter und verstanden sich dabei blendend. Auffällig: Auch Chethrin liked fleißig so gut wie jeden Schnappschuss, den der 52-Jährige auf seinem Social-Media-Profil hochlädt…

Die 27-jährige Chethrin gilt als Single, will diesen Status aber offenbar so schnell wie möglich ändern: Sie nahm schon an diversen Kuppelshows teil und flirtete ungehemmt bei „Promi “ mit Ex-Bachelor . Steht sie jetzt etwa auf Lucas? Die Katze ist jedenfalls seit längerer Zeit alarmiert: „Man weiß doch nie, was passiert. Ich sehe, was die Mädels ihm teilweise so schreiben und dass da Handynummern geschickt werden und BH-Größen und diverse Fotos. Da muss man schon hart im Nehmen sein“, gestand bereits vor einigen Monaten, als "Closer" sie auf die Fan-Avancen ansprach. Dass Lucas jetzt auch selbst Herzchen verteilt, dürfte sie nicht gerade beruhigen…