Daniela Katzenberger: Schockierendes Geständnis

TV-Formate, eine eigene Zeitschrift und jede Menge Action im Internet: Daniela Katzenberger (31) ist gerade so allgegenwärtig und fleißig wie nie. Die Kult-Blondine jettet wie selbstverständlich zwischen Deutschland und ihrer Wahlheimat Mallorca hin und her, findet bei all den Jobs auch noch Zeit für Mann und Tochter!

Bislang schien es, als hätte die Katze die Power für mehrere Leben und würde diese Mammutaufgabe mit Leichtigkeit stemmen. Nun aber gibt Daniela tiefe Einblicke hinter die immer fröhliche Fassade und legt ein schockierendes Geständnis ab.

Daniela stößt körperlich an ihre Grenzen!

„Ich war seit Dezember das vierte oder fünfte Mal hintereinander krank“, offenbarte die Katze nun in einem Facebook-Video. „Ich habe gerade kein gutes Immunsystem und denke, dass das ein Warnsystem vom Körper ist. Ich glaube, dass der irgendwann sagt: Jetzt ist aber gut.“ Zum ersten Mal spricht der TV-Star über seine größte Angst: Die Angst vor einer fatalen Herzmuskelentzündung, häufig die Folge von verschleppten Erkrankungen.

Für Daniela ist daher nun der Moment gekommen, die Reißleine zu ziehen: Sie hat ihre Teilnahme an der neuen Staffel des RTL-Show-Klassikers "Let’s Dance" abgesagt, die „absolut geilste Sendung, die es gibt“ muss in diesem Jahr ohne sie auskommen! Die Entscheidung ist ihr alles andere als leichtgefallen. Aber die Katze braucht nun erst einmal ganz viel Ruhe, um sich völlig auszukurieren und wieder Kraft zu tanken...