Daniela Katzenberger: Schuldgefühle! Jetzt platzt es aus ihr heraus

Wie Daniela berichtet, haben sie in den letzten Jahren immer wieder enorme Schuldgefühle und Selbstzweifel geplagt. So erklärt sie nun gegenüber "Bunte": "Ich wurde nicht wirklich depressiv, aber ich habe anfangs mir selbst die Schuld gegeben. Als wäre es mein Versagen, weil es beim ersten Mal ja auch gleich geklappt hat." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Blick in ihr Innerstes gewähren. Doch zum Glück konnte Danni diese Gedanken mittlerweile hinter sich lassen...