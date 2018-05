Daniela Katzenberger: Schwanger? Bald kommt Baby Nummer zwei!

Die Hinweise verdichten sich: Dass Daniela Katzenberger (31) sich ein zweites Baby wünscht, ist bereits bekannt - jetzt scheint es jedoch als könnte genau das bereits auf dem Vormarsch sein!

Daniela Katzenberger trinkt nur Wasser

Der Grund: Daniela Katzenberger besuchte am Donnerstagabend zwar die "About You Awards" in München, trank jedoch nur Wasser, wie sie in ihrer Instagram-Story stolz verkündete.

Daniela Katzenberger: Das ist der Beweis für Baby Nummer zwei!

"Wie ihr seht ist hier die Hölle los. Ich wollte euch einfach nur ganz lieb grüßen und ja, ich trinke Wasser", erzählte Daniela Katzenberger in ihre Smartphone-Kamera. Der Satz mit dem Wasser kam allerdings extrem unvermittelt.

Es schien der Katze extrem wichtig zu sein, ihre Follower wissen zu lassen, was sie an dem Abend getrunken hat.

Daniela Katzenberger: "Nennt mich Spießer"

"Ich fühle mich zwar wie ne Oma, aber es ist trotzdem ganz nett. Ich stehe hier rum, trinke mein Wässerchen und warte bis die Show losgeht", so Daniela Katzenberger weiter.

Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Ein Versöhnungs-Baby!

Im Anschluss an die Award-Verleihung hat die 31-Jährige sich aus dem Staub gemacht. "Nennt mich Spießer, aber ich liege lieber schnell ungeschminkt im Bett und döse vor mich hin, als auf ne Aftershow-Party zu gehen."

Wasser und ein früher Abgang der Katze - wenn das mal nicht eindeutige Beweise für eine Schwangerschaft sind..."Und so schön, wie es gestern war - ich kam mir vor wie so ein alter dicker Sack. Die sind ja alle 20 Jahre jünger und wiegen auch 20 Kilo weniger", sagte die Katze weiter.

Daniela Katzenberger wünscht sich ein zweites Baby

Babypfunde? Gegenüber "Promiflash" offenbarte Daniela Katzenberger bereits vor mehr als einem Monat, dass sie es mit Baby Nummer zwei ziemlich eilig hat. "Wir wissen alle: Ein Mensch lebt nur eine gewisse Zeit. Also Lucas wird auch keine 1.000 Jahre alt", so die Blondine, "Je länger ich warte, desto weniger hat das Kind was von seinem Papa!"

Und auch die kleine Sophia (2) würde sich über ein Baby freuen. Zu einem Video von ihrer Tochter, das Daniela Katzenberger kürzlich auf ihrem Instagram-Profil postete, schrieb sie: "Sie wäre die perfekte große Schwester". Wenn das mal nicht bereits eine Botschaft war...

Daniela Katzenbergers Fans würden sich jedenfalls über ein zweites Baby von ihr und Lucas Cordalis (50) freuen! In den Kommentaren auf den Social-Media-Profilen der 31-Jährigen überschlagen sie sich regelmäßig vor Freude, wenn es um eine mögliche Schwangerschaft von Daniela Katzenberger geht. Vielleicht geht ihr Wunsch ja schon bald in Erfüllung...