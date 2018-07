Ist sie oder sit sie nicht schwanger? Spätestens seit dem ersten Geburststag von Töchterchen Sophia vor knapp zwei Jahren, warten alle auf süße Baby- von . Jetzt bringt sie selbst die Gerüchteküche zum brodeln.

Daniela Katzenberger: Schock-Entscheidung! Drama um Sophia!

Daniela Katzenberger: Verrät dieses Detail, dass sie schwanger ist?

Es gibt eine Sache, die Daniela Katzenberger nicht mag: Einen dunklen Haaransatz! Deswegen ist sie auch regelmäßig beim Friseur, um fleißig nazufärben. Wenn sie mal keine Zeit hat, ist eine Kappe ihr liebster Begleiter. Doch das war einmal. Plötzlich lässt die Katze die Friseurtermine sausen! Will sie etwa ihre Haare nicht färben, weil sie schwanger ist?

Das glaubt zumindest ein Fan! "Hoffentlich kommt bald eins von Dani. Ihre Haare färbt sie ja schon nicht mehr. Ich würde mich total für Lucas und Dani freuen wenn es mit dem 2.Kind klappt", schreibt er unter einem Beitrag von Katzenmama .

Die Frage, ob man sich während einer Schwangerschaft die Haare färben darf oder nicht, ist viel diskutiert. Viele Experten geben zwar Entwarnung und erklären, dass das Haarefärben relativ unbedenklich sei. Trotzdem können auch Allergien ausgelöst werden. Und so raten sie gerade im ersten Schwangerschaftsdrittel davon ab.

Verzichtet Daniela Katzenberger also auf ihre Blondierung, weil sie schwanger ist?

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis wünschen sich noch ein Baby

Daniela Katzenberger selbst hat zumindest offiziell eine andere Erklärung. Sie möchte ihren Haaren einfach mal Ruhe gönnen. Ob das wirklich stimmt oder die Vermutung des Fans richtig ist, wird sich wohl noch zeigen. Eines ist aber definitiv klar: Sie und wünschen sich unbedingt ein zweites Baby!

Sie arbeiten sogar schon fleißig daran. Vielleicht hat es ja jetzt endlich geklappt...

Daniela Katzenberger: Schock-Ultimatum! Zerplatzt ihr Babytraum jetzt endgültig?

Fakt ist, lange Zeit will sich Daniela Katzenberger mit dem Baby nicht mehr lassen. Erst kürzlich verriet sie, dass sie den Traum aufgibt, wenn es dieses Jahr nicht mehr klappt. "Wenn es dieses Jahr nichts mehr wird, dann gebe ich das auch auf. Nicht weil ich zu alt werde, sondern Lukas wird ja dieses Jahr 51. Also er ist noch fit, und da funktioniert noch alles, aber ich will auch, dass das Kind noch möglichst lange was vom Papa hat", so die Blondine. Umso schöner wäre es, wenn es nun doch noch geklappt hätte!