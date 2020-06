Daniela Katzenberger: Schwester Jennifer Frankhauser will Erotikstar werden!

Daniela ist davon überhaupt nicht begeistert. „Jennifers Wunsch, berühmt zu werden, ist mittlerweile so groß, dass ich wirklich Angst um sie habe. Sie trifft sich auch mit Fotografen, die sexy Bilder von ihr machen und ihr versprechen, groß rauszukommen“, erzählt sie „Closer“.

Die Neu-Mama will unbedingt verhindern, dass ihre Schwester ein Erotiksternchen wird: „Wenn Jennifer jetzt das Gesicht der Venus-Messe wird, trägt sie diesen Erotik-Stempel für immer auf ihrer Stirn – so wie ich die tätowierten Augenbrauen.“

Doch das ist nicht der einzige Grund, warum sich Daniela sorgt. Die 25-Jährige fürchtet, dass auch ihr Image darunter leiden könnte. „Dann heißt es über mich: Das ist doch die Schwester vom Erotiksternchen. Das passt so gar nicht in meine Pläne. Ich will doch weg von diesem ganzen Trash-Mist“, sagt sie.

Das klingt ja fast danach, als würde es momentan jede Menge Zoff im Hause Katzenberger geben. Hoffentlich werden sich die Schwestern doch noch einig.