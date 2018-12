Daniela Katzenberger: Seltenes Foto mit ihrem Bruder

Zwischen und Jenny Frankhauser herrscht immer noch Zoff. Und auch zwischen ihr und Mama Iris war es nicht immer einfach. Doch das war nicht immer so.

Daniela Katzenberger: Schlimmer Betrugs-Skandal!

Daniela Katzenberger teilt ein Bild mit ihrem Bruder

Früher war alles anders, als Daniela Katzenberger und ihre Geschwister noch jung waren. Die Blondine hat jetzt ein Foto aus dieser Zeit geteilt. Das Besondere an dem Bild: Auch ihr Bruder Tobias ist dabei.

Bilder von ihm sind selten. Anders als der Rest der Familie hält er sich lieber aus der Öffentlichkeit raus. Auf Grund von Sauerstoffmangel bei der Geburt, ist Tobias geistig behindert.

Daniela Katzenberger: Familienfrieden zu Weihnachten?

Und das Bild, dass die 32-Jährige gepostet hat, scheint noch viel mehr zu verraten. Sie würde wohl gerne wieder als Familie das besinnliche Fest feiern. Gerade erst verriet sie, dass ihr ihre Schwester Jenny fehlt. Doch die hat kein Interesse an einer Versöhnung. "Meine Mutter schreibt fast jeden zweiten Tag, dass ich auf Mallorca leben soll oder das ich an Weihnachten kommen soll. Und dann: Huch, da sitzt meine Schwester am Tisch. Ich möchte mit dem Thema einfach in Ruhe gelassen werden", erklärte sie gegenüber . Nach Friede, Freude, Eierkuchen klint DAS nicht...