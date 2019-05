Daniela Katzenberger: Sensationelle Wende auf Mallorca

Reddit this

Es war eine Überraschung für viele Katzenberger-Fans: Als Jenny Frankhauser (26) in ihrer -Story ihren Coversong „Es tut mir doch so leid“ postete, teilte (32) den Beitrag und kommentierte ihn mit dem Hashtag #proud (stolz). Steht etwa endlich eine Versöhnung im Katzen-Clan an?

Daniela und Jenny nähern sich an

Seit zwei Jahren haben die Schwestern kein Wort miteinander gesprochen. Jenny konnte Daniela einfach nicht verzeihen, nach dem Tod ihres Vaters nicht für sie da gewesen zu sein. Nähern sie sich jetzt wieder an? „Ich freue mich, wenn man mich auf meinem musikalischen Weg unterstützt“, so Jenny Frankhauser zu "Closer". „Mehr möchte ich dazu nicht sagen.“ Doch es scheint, als sei der erste Schritt aufeinander zu endlich getan. Ihre Mama dürfte es freuen: Sie hatte immer wieder versucht, ihre beiden Töchter zusammenzubringen…