Daniela Katzenberger: Sensationelles Foto! Sie zeigt ihren Babybauch!

Mit diesem Foto sorgt Daniela Katzenberger gleich doppelt für Aufregung: Sie zeigt sich nicht nur mit Babybauch - sondern auch mit Schwester Jenny. Offenbar gibt es im Hause Katzenberger große Neuigkeiten...

Das Baby-Bauch-Bild seht ihr im VIDEO!

Entwarnung: Die 31-Jährige ist nicht etwa schwanger - sie hat lediglich ein altes Foto aus ihrer Schwangerschaft mit Tochter Sophia herausgekramt. Bei Instagram veröffentlichte die Kult-Blondine den Schnappschuss jetzt mit dem Spruch: "There is still love. Forever." Klingt ganz nach einer Versöhnung - oder zumindest einer ausgestreckten Hand in Richtung Jenny Frankhauser. Nach dem Dschungelcamp hatte ihr Dani bereits via Facebook zum Sieg gratuliert, Jenny reagierte darauf jedoch zurückhaltend.

Jenny Frankhauser: So reagiert sie auf die Glückwünsche ihrer Schwester

Kann Jenny ihrer Schwester jetzt verzeihen?

Nun geht Daniela allerdings einen noch größeren Schritt auf ihre kleine Schwester zu. Warum sie ausgerechnet ein Schwangerschaftsfoto gewählt hat, bleibt offen. Vielleicht möchte sie Jenny durch die Blume sagen, dass ihre kleine Nichte sie vermisst.

Wie die frisch gebackene Dschungelkönigin auf das Bild reagiert, ist noch unklar. Aber so ein herzerweichender Post wird sie wohl kaum kaltlassen...