Daniela Katzenberger: Sexy Bikini-Video am Pool

Knackige Aussichten bei Daniela Katzenberger!

Während die hübsche Blondine ihre Fans gestern noch mit einem eher unvorteilhaften Morgenmuffel-Foto zum Schmunzeln brachte, zeigte sie sich jetzt von einer ganz anderen Seite: Die Katze begeisterte ihre Follower mit einem Video im Bikini!

Auf Facebook postete Daniela einen kurzen Clip vom Schwimmbadausflug mit Göttergatten Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia.

Im sexy knappen Zweiteiler steht die Blondine am Beckenrand und filmt sich in einem großen Spiegel.

Kein Wunder, dass sich bei dem Anblick auch die Fans freuen:

"Hast eine meeeeeeega sexy Figur, liebe Dani. Wünsche Euch viel Spaß!", schreibt ein User begeistert in den Kommentaren, "Hammer Figur" und "Oh Mann was für ein Body", schwärmen auch andere.

Tja, es scheint, als hätte die Katze ihren Fans den Tag auch ohne Poolbesuch versüßt!