Daniela Katzenberger: Verliert sie jetzt ihre Tochter?

„Das ist mir so unrecht, und ich möchte es eigentlich generell nicht. Manchmal springt meine Freundin Laura ein. Das ist dann okay für mich. Aber sie lebt in Ludwigshafen und kann uns nur in Ausnahmefällen aushelfen.“ Ihre Tochter so ganz in fremde Hände geben? Das kommt für Daniela eigentlich nicht infrage. „Dann ist da eine andere Frau bei meiner Süßen. Und ich habe ohnehin schon Angst, dass Sophia mich vergisst. Wir sehen und sprechen uns zwar jeden Tag – dem Handy und dem Videoanruf sei Dank –, aber eine Nanny … Ich weiß nicht.“

Danielas Sorgen rühren auch aus ihrer eigenen Vergangenheit. „Ich bin ohne Papa aufgewachsen, und meine Mama war auch immer viel arbeiten. Ich war das klassische Sandwichkind. Da mein Bruder ja eine Behinderung hat, wurde er immer besonders umsorgt. Voll okay. Und Jenny war das Nesthäkchen. Auch klar, dass sie da noch mal mehr beachtet wurde. Aber auch ich hätte mir manchmal mehr Fürsorge gewünscht. Doch bei mir dachte Mama immer: Die Noten sind gut, sie ist ein starkes Mädchen. Die macht das schon.“