Daniela Katzenberger: Sie hat genug! Die Katze spricht Klartext!

Das ist mal eine unmissverständliche Ansage von Daniela Katzenberger! In einem überraschenden Statement spricht die Katze nun Klartext...

Das ihre Fans immer wieder via "Social Media" an ihrem Alltag teilhaben lässt, ist definitiv nicht Neues. Ihr neuster Post sorgt nun allerdings für besonders viel Aufsehen. Der Grund: Daniela lässt ihren Gefühlen freien Lauf...

Daniela Katzenberger: Überraschende Versöhnung mit Mama Iris

Daniela Katzenberger: Klare Ansage an ihrer "Hater"

Wie Daniela in ihrem jüngsten Post unmissverständlich klarmacht, hat sie von den Anfeindungen einiger "Social Media"-Nutzer noch mehr als genug. So verrät die Katze, dass sie sich dabei oft miese Beleidigungen für ihre Zähne anhören muss. Für Daniela ein absolutes Unding - zu Recht!

Die Katze vertritt die Meinung: "Ich bekomme ja schon seit bestimmt 10 Jahren Nachrichten von Leuten, die mir, mal mehr, mal weniger nett (meistens eher weniger 'nett') dazu raten, meine Zähne endlich richten zu lassen (oder wie Hater sagen würden: 'Ihr schiefes Pferde-Gebiss'). Keine Sorge, wenn es mich selbst sehr, sehr stören würde, hätte ich es bereits gemacht, aber ich bin da persönlich kein Fan von, einen gesunden Zahn ab zu meißeln und da Porzellan-Teller drauf zu kleben (meine Meinung, kann ja jeder machen wie er Bock hat)." Absolut ehrliche Worte, die Danielas Meinung klar zum Ausdruck bringen! Ein Glück, dass ihr dabei ihre treuen Followers unterstützend zur Seite stehen!

Danielas Fans stehen hinter ihr!

Das sich Daniela voll und ganz auf ihre Fans verlassen kann, wird vor allem anhand der Post-Kommentare deutlich. So ist zu lesen: "Lass es bloß so wie es jetzt ist." sowie "Da sieht man wie böswillig manche Menschen sind. Bleib wie Du bist, denn genau so bist du wertvoll". Mehr Fan-Support geht wohl kaum!