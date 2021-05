Daniela Katzenberger: Sie hat Schluss gemacht!

Ob am Strand, auf dem Spielplatz oder beim Beauty-Doc - Daniela Katzenberger lässt ihre Community gern an ihrem Leben teilhaben und steht im ständigen Austausch mit den Followern. Erst vor kurzem bedankte sie sich für das positive Feedback nach ihrer Beauty-OP. Die 34-Jährige ließ sich die Brüste in Deutschland straffen. Doch jetzt kommt es zur überraschenden Wende...