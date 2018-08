Daniela Katzenberger: Sie leidet unter gesundheitlichen Problemen!

Reddit this

Oh je, das sind definitiv keine guten Neuigkeiten von ! Obwohl die Blondine bei ihren Fans eigentlich als absolute Power-Frau bekannt ist, teilt sie nun mit ihren Anhängern eine traurige Botschaft, in der sie verrät, dass es ihr nicht immer so gut geht, wie viele denken...

Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Schlimmer Ehe-Streit

Daniela Katzenberger: Sie leidet unter Schmerzen

Wie die Katze nun in einem " "-Post verrät, leide sich auf Grund ihrer Oberweite unter starken Rückenschmerzen. Sie postet dazu ein Foto von sich, auf dem zu sehen ist, wie sie auf der Erde liegt und Töchterchen Sophia auf ihrem Rücken steht. Dazu kommentiert die Katze: "Mama hat Rücken, Kind will helfen #75FSchlepperin#wassermelonentrageneveryday#teambigboobs #rücken #aua#undwerzurhöllehatwiederdieschubladeoffengelassen #mamasurfing."

Zur Erklärung: Daniela ließ sich vor acht Jahren ihre Brüste von 75 D auf DD vergrößern. Doch damit nicht genug! Nach der Geburt von Sophia hat die Katze nach eigener Auskunft unfassbare drei Körbchengrößen zugelegt. Das dies auf den Rücken geht, ist somit kaum verwunderlich. Ihre Fans treten dieser Tatsache jedoch mit gemischten Gefühlen gegenüber...

Daniela Katzenberger: Ihre Fans sind geteilter Meinung

Wie unter Danielas Post deutlich wird, erntet sie nicht nur Mitleid für ihre Rückenprobleme. So heißt es von einigen: "Selbst schuld mit der Brust mache deine Kissen raus und schon ist das Problem gelöst" sowie "Tja, das hat man dann halt, wenn eine normale Größe nicht genug ist". Andere Fans sind zum Glück verständnisvoller und probieren der Katze zu helfen: "Hast du mal überlegt, dir die Brüste verkleinern zu lassen?", heißt es weiter. Ob sich Daniela für eine erneute Brust-OP entscheiden wird? Wir können gespannt sein...