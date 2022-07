Daniela Katzenberger: Sie lüftet ihr Geheimnis! Sie wollte den Paparazzi zuvorkommen

Zwar trainiert Daniela im Gym gezielt Beine und Po und lässt sich sogar von einer Kosmetikerin behandeln, trotzdem nimmt sie das Problem mit der Orangenhaut eher locker: "Solange ich noch keine Wassermelonen in meiner Cellulite transportieren kann, ist alles in Butter!" Witzig – weniger entspannt ist da (natürlich!) La Lopez: Die 52-Jährige versucht mit allen Mitteln, ihr erschlaffendes Bindegewebe zu straffen – durch Sport, Wechselduschen oder Lymphdrainage. Ihre neueste Wunderwaffe: ein Diamant-Peeling. Dabei lässt sie die Haut ihrer Kult-Kehrseite wöchentlich mit einem Diamantschleifer bearbeiten! Kosten pro Session: rund 400 Euro. Ob’s hilft? Man wird sehen … Übrigens, Cellulite hat nichts mit Gewicht zu tun, sie taucht an den dünnsten Beinen auf! So sind die Dellen wenigstens gerecht verteilt …