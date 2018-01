Daniela Katzenberger: Sie sorgt für noch mehr Streit in der Familie

Daniela Katzenberger und ihre Halbschwester Jenny Frankhauser haben seit dem Tod von Jennys Vater vor rund neun Monaten keinen Kontakt mehr. Der Grund: Laut Jenny war die Katze nicht für sie da. Erschien nicht einmal zur Beerdigung.

Jetzt scheint es so, als würde Daniela Katzenberger wieder mehr Kontakt zu ihrer Schwester suchen. Auf Instagram demonstrierte sie mit einem süßen Post, wie wichtig ihr Jenny Frankhauser, die momentan im RTL-"Dschungelcamp" um die Krone kämpft, noch immer ist.

Iris Klein: "Jetzt muss nur noch Jenny auch auf sie zugehen"

In einem Interview mit RTL äußerte sich die gemeinsame Mutter der beiden zu den neusten Entwicklungen im Familien-Streit: "Ja, ist das denn der Wahnsinn!", erzählte sie glücklich. "Der Beschützerinstinkt von der großen Schwester kommt wieder durch. Ich denke, am liebsten würde sie auch reingehen und sie ein bisschen in den Arm nehmen."

Daniela Katzenberger: Versöhnung mit Schwester Jenny Frankhauser!

Aber macht Daniela Katzenberger mit ihrem gutgemeinten Versöhnungs-Vorstoß vielleicht sogar alles noch viel schlimmer? Der Tonfall von Iris Klein bei folgendem Satz lässt es fast vermuten: "Jetzt muss nur noch Jenny auch auf sie zugehen." Die Mutter der beiden Blondinen klingt skeptisch, fast ein bisschen traurig. Glaubt sie etwa nicht daran, dass auch Jenny eine Versöhnung möchte?

Bleiben die Halbschwestern für immer zerstritten?

Fakt ist: In den vergangenen Monaten war es Jenny, die in einem Interview sagte, sie habe keine Schwester mehr, während die Katze scheinbar noch immer an ihrer kleinen Halbschwester hing. Noch weiß Jenny Frankhauser nichts von dem, was sich außerhalb des australischen Dschungels abspielt. Wenn die rauskommt, wird die ganze Versöhnungs-Welle erst einmal über sie hereinbrechen. Vielleicht so sehr, dass sie sich nur noch mehr zurückzieht und die Fronten zwischen den Halbschwestern weiter verhärten...