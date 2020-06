Daniela Katzenberger: So sexy mit Brille

Anscheinend braucht Daniela Katzenberger (29) die Sehhilfe, wenn sie in ihrem Buch "Eine Tussi wird Mama" schmökern will. Ob es aber wirklich ihre Brille ist oder ob sie sie von Mama Iris gemopst hat, ist allerdings nicht bekannt. Noch vor Kurzem erklärte sie nämlich: "Ich sehe schon gut. Aber ich finde, das kaschiert so ein bisschen die Augenringe." Vielleicht trägt sie das Gestell also auch nur, um von den Spuren der schlaflosen Nächte mit Baby Sophia ablenken.

Den Fans gefällt sie allerdings auch mit Brille. "Die Brille läßt dich echt sexy wirken", "Schon eine Brille! Steht dir aber toll", "Die Brille steht Dir sehr gut", "Mit Brille mal ganz natürlich schön", lauten die Kommentare.