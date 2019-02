Daniela Katzenberger: Sie verrät ihr Abnehm-Geheimnis!

hat in letzter Zeit ordentlich abgespeckt! Als wir sie in Hamburg bei der Eröffnung des Frozen Stores von Kinder Ice Cream treffen, zeigt sie sich so schlank und durchtrainiert wie nie zuvor. "Intouch Online" hat sie ihr Abnehm-Geheimnis verraten…

Naschereien sind erlaubt!

Gesunde Ernährung ist für Daniela das A und O. " Das ist mir sehr wichtig. Ich habe jetzt auch viele vegetarische und vegane Gerichte probiert. Wirklich sehr lecker. Ich bestelle mir jetzt zum Beispiel im Restaurant auch oft Veggie-Food", erzählt sie uns. Ab und zu sind Eis, Schokolade und Co. aber trotzdem erlaubt. Einmal die Woche gönnt sich die Katze einen Fresstag. Dann darf geschlemmt werden, was das Zeug hält. "Komplett möchte ich auf Naschereien auf keinen Fall verzichten. Süßigkeiten sind ja auch ein Stückchen Lebensqualität." Ihr momentaner Favorit: das Bueno-Eis von Kinder.

Auch Tochter Sophia darf ab und zu naschen. "Ich finde es nicht gut, wenn man seinem Kind Süßes komplett verbietet. Meine Mutter hat das auch immer so gehandhabt. Solange das in Maßen passiert und man nicht den ganzen Tag Schokolade in sich reinschaufelt, ist das auch in Ordnung…", erklärt sie.

So sieht Danielas Trainingsprogramm aus

Regelmäßiger Sport ist mittlerweile fester Bestandteil von Danielas Leben geworden. Immer wieder postet sie auf Bilder aus dem Fitnessstudio. "Ich gehe mehrmals die Woche zum Sport. Ich mache Kraft-Ausdauer und Bauchtraining, weil ich am Bauch immer noch ein bisschen Speck habe. Die Muskeln fressen das Fett."