Daniela Katzenberger: Süße Verkündung an Sophias 4. Geburtstag!

Wie schnell die Zeit vergeht! Vor genau vier Jahren kam Daniela Katzenbergers Tochter Sophia auf die Welt. Die Kleine ist ihr ganzer Stolz. An ihrem Ehrentag nutzte Daniela die Gelegenheit, um ihr eine zuckersüße Liebeserklärung zu machen.

Daniela Katzenberger: "Worte können nicht beschreiben, wie unglaublich stolz wir auf dich sind"

Auf ihrem -Account veröffentlichte die Katze ein Bild kurz nach der Geburt und eins von heute. "Unglaublich, dass es schon 4 Jahre her ist, als du auf die Welt gekommen bist... Dabei sehe ich dich immer noch in deinem kleinen Babybett liegen im Wormser Krankenhaus", begann Daniela ihren emotionalen Text. "Jetzt bist du schon so groß, selbständig uns sagst Mama und Papa, wo’s langgeht. Worte können nicht beschreiben, wie unglaublich stolz wir auf dich sind. Wir sind so unendlich dankbar, dass wir dich haben, unser geliebter Schatz. Happy Birthday, Prinzessin."

Überraschungsgast auf der Geburtstagsparty

Klar, dass eine kleine Prinzessin auch standesgemäß gefeiert werden muss. Mama Daniela schmiss eine kunterbunte Geburtstagsparty für ihren Schatz. Sophia und ihre Gäste bekamen sogar Besuch von "Frozen"-Prinzessin Elsa. Was für eine Mega-Sause!

