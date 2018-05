Daniela Katzenberger: Süßes Ehe-Geheimnis gelüftet!

Welch süße Nachrichten von Daniela Katzenberger und Ehemann Lucas Cordalis. Seit vier Jahren gehen Daniela und Ehemann Lucas nun gemeinsam durchs Leben. Vor knapp zwei Jahren gaben sie sich das Eheversprechen und begeistern seitdem ihre Anhänger immer wieder mit gemeinsamen Auftritten. Obwohl Daniela und Lucas dabei meist probieren, ihr Privatleben nicht komplett mit der Öffentlichkeit zu teilen, rutschen beiden ab und an pikante Details heraus, die von ihren Fans mit großer Spannung verfolgt werden. So auch jetzt! In einer überraschenden Beichte gibt Daniela nun unerwartete Einblicke ins gemeinsame Ehebett...

Daniela Katzenberger: Pikanter Einblick ins Schlafzimmer

Dass die Katze ihre Fans immer wieder mit Schnappschüssen aus ihrem Leben versorgt, ist bekannt. Im Gegensatz zu anderen Promis zeigt sie sich dabei jedoch nicht nur perfekt inszeniert, sondern auch in der ein oder anderen Alltagssituation. So auch in ihrem neusten "Instagram"-Post. Die Kult-Blondine sitzt dabei auf dem ehelichen Bett und gibt private Einblicke in das Katzenberger-Cordalis Schlafzimmer. Die meiste Aufmerksamkeit erregt dabei jedoch vor allem ein Detail: Die Bettwäsche der beiden. Der Grund dafür: Obwohl Lucas ein absoluter Vorzeige-Mann ist, scheint er unter pinken Einhörnern und Regenbögen zu schlafen...

Daniela Katzenberger: Süße Ehe-Beichte

Obwohl Danielas und Lucas Ehe-Bettwäsche eindeutig dem Geschmack der Katze entspricht, scheint Lucas damit überhaupt kein Problem zu haben. So kommentiert Daniela den Post: "Es gibt doch nix Schöneres, als im eigenen Bett zu schlafen. PS. Da jetzt bestimmt wieder einige kritische Fragen aufkommen... Ja, mein Mann schläft komplett FREIWILLIG in dieser Bettwäsche Seine Aussage hierzu: "Schatz, mach die Bettwäsche drauf die dich glücklich macht, mir ist es Wurscht...wenn ich schlafe ist es sowieso dunkel" Habt ihr auch so tolle, tolerante "rosa-akzeptierende“-Männer?" Definitiv süße Worte, die Lucas grenzenlose Toleranz ausdrücken.